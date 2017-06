Am Dienstag kommender Woche beginnt an der Hafenstraße der Verkauf der Dauerkarten für die Saison 2017/2018.

Alle RWE-Fans, die sich Ihren Stammplatz für die anstehende Spielzeit bis zum 30.06.2017 sichern, haben zudem ein Vorkaufsrecht für Tickets für das Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals am Wochenende des 12. August im Stadion Essen.

Mit welchem der besten Fußballvereine Deutschlands sich Rot-Weiss Essen messen darf, entscheidet sich am 11. Juni bei der Auslosung im Deutschen Fußballmuseum. Bis zum 07.07.2017 bleiben die Plätze der Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison reserviert, bevor sie in den freien Verkauf gehen.

RWE-Fans, die in der Vorsaison nicht im Besitz einer Dauerkarte waren, können diese ab kommendem Dienstag ebenfalls im Fanshop an der Hafenstraße oder unter Angabe des Wunschblocks per Mail an ticketing@rot-weiss-essen.de bestellen.

Inhaber einer Hoch 3-Dauerkarte müssen dabei nicht aktiv werden. Die Preise der Dauerkarten sind auf der Homepage von Rot-Weiss Essen einzusehen.