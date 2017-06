Der VfL Bochum hat seinen gesuchten Stürmer präsentiert.

Der österreichische Nationalspieler Lukas Hinterseer wechselt ablösefrei vom FC Ingolstadt an die Castroper Straße und unterschreibt beim VfL einen Vertrag bis zum 30.06.2019. RS berichtete bereits am Mittwoch vom Interesse der Bochumer, nun ist es offiziell.

Der Mittelstürmer hat in den vergangenen drei Jahren 91 Spiele für die „Schanzer“ absolviert und 18 Tore erzielt. In der vergangenen Saison kam Hinterseer beim FCI 28 Mal zum Einsatz (drei Tore). Mit der österreichischen Nationalmannschaft hat Hinterseer an der EURO 2016 in Frankreich teilgenommen und kam dort in der Vorrundenpartie gegen den späteren Europameister Portugal zum Einsatz.

VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter freut sich über „einen gestandenen Angreifer, der über internationale Erfahrung verfügt und den deutschen Fußball, auch in der 2. Bundesliga, kennt. Lukas Hinterseer ist körperlich robust, dabei schnell und im Angriff variabel einsetzbar – somit passt er ideal in unser Anforderungsprofil.“

Der Spieler selbst ist neugierig auf sein neues Arbeitsumfeld. „Der VfL gehört zu den sehr guten Adressen im deutschen Fußball, ein Verein mit einer langen Tradition und nahezu perfekten Rahmenbedingungen. Ich kann mich mit der Art und Weise, wie beim VfL über Fußball gedacht wird und wie er gespielt werden soll, vollauf identifizieren.“