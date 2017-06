Am 29. Mai hat RS bereits über das Interesse der Schalker Zweitvertretung an Arnold Budimbu von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen berichtet.

Der 22-jährige Flügelspieler wird von der U23 des FC Schalke 04 umworben, S04 will nach dem Regionalliga-Abstieg in der kommenden Saison einen Neuanfang in der Oberliga Westfalen starten. Das klare Ziel heißt sofortiger Wiederaufstieg - am liebsten mit Budimbu. Und der Transfer wird nun konkret, auch wenn eine finale Einigung noch aussteht.

Schalke und der ehemalige Kölner sollen sich bereits einig sein. Da Budimbu aber in Oberhausen noch bis zum 30. Juni 2018 unter Vertrag steht, müssen sich auch die Vereine einigen. RWO-Präsident Hajo Sommers betont mit Blick auf die Verhandlungen: "Das erste Angebot haben wir nicht angenommen, unser Gegenangebot war Schalke zu hoch. Fakt ist: Wir haben nichts zu verschenken, sollten wir zu teuer sein, würden wir uns freuen, wenn Arnold noch ein Jahr bei uns spielt. Denn er ist ein richtig guter Junge." Wobei ein Transfer dennoch über die Bühne gehen dürfte, in Oberhausen rechnet man am Donnerstag noch mit einem Anruf aus Gelsenkirchen, um die Verhandlungen fortzusetzen oder zum Abschluss zu bringen.

Mit Budimbu würden die Oberhausen nach Raphael Steinmetz (Wuppertaler SV), Simon Engelmann (SV Rödinghausen) und Oliver Steurer (Borussia Dortmund II) bereits den vierten Leistungsträger verlieren. In 32 Regionalliga-Spielen gelangen dem Rechtsaußen acht Tore und acht Vorlagen. Zudem hat Benjamin Weigelt seine Karriere beendet.

Auf der anderen Seite haben die Oberhausener mit Philipp Gödde und Jannik Löhden (beide aus Aachen) und Enes Topal (WSV) auch schon drei ambitionierte Spieler verpflichtet. Auch für Budimbu könnte ein Ersatz kommen, die Kleeblätter halten die Augen offen. Wobei auch ein Maik Odenthal intern als Neuzugang gesehen wird, denn der Außenbahnspieler kommt nach einer langen Verletzung zurück.