Der Regionalligist Wuppertaler SV geht eine Kooperation mit dem Doppelaufsteiger FSV Vohwinkel ein.

Vohwinkel gelang in den letzten beiden Jahren der Durchmarsch von der Bezirksliga bis in die Oberliga. Dabei lag der Verein vor drei Jahren fast komplett am Boden und hätte 2016 um ein Haar den Aufstieg in die Landesliga verpasst.

Nun ging es steil bergauf mit dem Klub und die gute Arbeit vom Sportlichen Leiter Holger Gaißmayer und Trainer Marc Bach wird belohnt. Und zwar mit der Kooperation mit dem WSV. Den ersten Spieler haben die beiden Vereine schon transferiert. Und zwar wechselt der defensive Mittelfeldspieler Dominik Heinen vom WSV zum FSV. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 19-Jährige auf acht Einsätze in der Regionalliga West. Nun soll er in Vohwinkel die nötige Spielpraxis sammeln. Bach freut sich über den Transfer und sagt auf der Homepage des FSV: „Nach vielen Gesprächen mit Manu Bölstler und Stefan Vollmerhausen sind wir froh, dass Dominik den Weg zu uns gefunden hat. Beide waren von Dominik absolut überzeugt und wollten ihn auch im Kader des WSV behalten. Aber ins einem Alter steht die Spielpraxis über allem und der Weg zurück zum WSV ist nach hoffentlich 34 Spielen in der Oberliga jederzeit wieder möglich. Dominik wird uns mit seiner Klasse definitiv weiterbringen. Er hat nicht umsonst als U19-Akteur schon wichtige Spiele in der ersten Mannschaft des WSV gemacht. Wir sind von seinen Qualitäten absolut überzeugt und er wird bei uns eine richtig gute Rolle spielen können!“

Wuppertals Sportlicher Leiter Manuel Bölstler betont: "Wir geben Dominik ablösefrei an Vohwinkel ab, um ihm die Spielzeit zu geben, die er braucht. Wir wissen, dass er dort gut arbeiten kann. Die Arbeit, die Vohwinkel macht, ist gut und wird uns helfen, Domnik weiterzuentwickeln. Bei uns wäre das in der kommenden Saison schwer geworden. Wir geben ihn ab, haben ihn aber direkt vor der Tür und können seine Entwicklung weiter beobachten. Die sportliche Leitung vom FSV und wir werden ständig im Austausch sein." Dann erklärt Bölster in Bezug auf die Kooperation: "Wir wollen den Wuppertaler Fussball weiter voranbringen. Deswegen schauen wir, wie wir die Kooperation in Zukunft ausarbeiten. Beide Seiten werden von der Zusammenarbeit profitieren. Das Projekt ist langfristig angelegt.“