Der VfL Benrath gewann am Mittwoch mit 1:0 gegen den TuS Fichte Lintfort in der Relegation um einen Platz in der Landesliga. Das Spiel wurde von einem tragischen Trauerfall überschattet.

Vor und nach dem Spiel war die Stimmung bedrückt, denn niemand wusste, wie er sich im wichtigsten Spiel der Saison auf das Sportliche konzentrieren sollte. Nach einem Autounfall war Lintforts Spieler Tom Wilbers am Dienstagabend seinen Verletzungen erlegen. Das Spiel hatte auf der Kippe gestanden. So wusste auch Benrath-Coach Frank Stoffels vor der Partie nicht so ganz, wie er mit der Situation umgehen soll: "Ich habe mich seit 45 Jahren im Fußball auf jedes Spiel gefreut. Diesmal war es zum ersten Mal nicht so." Er und seine Mannschaft hätten eine Absage völlig nachvollziehen können: "Meine Spieler haben mich gefragt, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie ein Tor schießen, weil sie die Umstände immer im Hinterkopf haben."

Trotzdem war es ein packendes Spiel, in dem um jeden Zentimeter gekämpft wurde. Chancen waren zwar Mangelware, aber langweilig wurde es nie. In der 58. Minute legte sich dann Alexander Wilms den Ball im Strafraum zurecht und zirkelte ihn in die lange Ecke. Dabei blieb es - der VfL Benrath sicherte sich ein weiteres Jahr Landesliga. Der Druck der Gastgeber fiel nach einer enttäuschenden Saison ab und die Mannschaft konnte die Freude nicht mehr halten. Kapitän Nils Dames hatte aber auch lobende Worte für die Gäste übrig: "Es war für uns ganz schwierig, als wir von der schlimmen Geschichte gehört haben, denn im Vordergrund steht das Menschenleben. Wir sind froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben, aber es ist suspekt, dass der Gegner dennoch hier angetreten ist und eine solche Leistung gezeigt hat."

Generell war die Stimmung nach dem Relegationsfinale zweigeteilt, aber bewegend. Die Benrather jubelten verhalten und waren mit ihren Gedanken beim Gegner. Als dieser den Platz verließ, gab es Standing Ovations vom Gastgeber und den Fans für die tapfere Fichter Mannschaft, die ihre Tränen nicht mehr halten konnte und sich am Boden zerstört in den Armen lag. Auch Lintfort-Trainer Sven Schützek rang um Worte: "Ich kann nicht beschreiben, wie es mir geht, denn ich fühle gerade gar nichts. Ich fühle keine Trauer und keine Wut, ich bin einfach nur leer. Wenn ich meine weinenden Spieler sehe, fehlen mir die Worte. Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft und wie sie sich präsentiert hat. Das gibt uns viel mehr als ein Sieg."

Fichte Lintfort muss nach der Relegationsrunde aus acht Teams weiterhin in der Bezirksliga spielen. Der VfL Benrath hat den Klassenerhalt geschafft.