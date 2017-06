Die U17 des FC Schalke 04 hat im Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft beim FC Bayern München eine 0:3-Niederlage einstecken müssen.

Deutscher Hallenmeister sind die Schalker Talente bereits, westdeutscher Meister und Westfalenpokalsieger auch. Jetzt sollte auch die Deutsche Meisterschaft her. Doch das wird nach dem 0:3 im Hinspiel bei den Bayern sehr schwierig. Die Schalker haben in dieser Saison erst ein einziges Spiel verloren (0:3 bei Arminia Bielefeld am 15. Oktober, Anm. d. Red.), jetzt gab es bei den Bayern die zweite Niederlage. Und die war verdient.

Die Mannschaft von Trainer Stephan Schmidt, bei der Luca Beckenbauer, der Enkel von Franz Beckenbauer, nach einer Verletzung auf der Bank Platz nahm, kam in der ersten Hälfte nur schwer in die Begegnung. Die Konsequenz: Das frühe 0:1. Marcel Zylla nutzte die zweite Chance der Bayern zur Führung (15), nachdem Can Karatas mit seiner Gelegenheit noch an Schalkes Keeper Yannic Lenze gescheitert war. Karatas war es auch, der das 2:0 auf dem Fuß hatte, aber wieder gewann Lenze das Duell mit einer tollen Parade (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff war Lenze machtlos, FCB-Angreifer Oliver Batista Meier traf zum verdienten 2:0.

Nach dem Wechsel hatte der FC Schalke in der 51. Minute die große Chance zum Anschluss. Der eingewechselte Umut Yildiz traf allerdings aus elf Metern freistehend nur die Latte - das hätte vor 681 Zuschauern das 1:2 sein müssen. Wenige Minuten später dann der nächste Rückschlag. Nach einem Foul von Henry Haferkorn gab es einen berechtigten Strafstoß, den Franck Evina zum 3:0 sicher verwandelte. Eine Minute später fast das 4:0, aber Lenze rettete gegen Batista Meier.

Jetzt wird es im Rückspiel am Sonntag (11 Uhr in Ückendorf) für die Königsblauen sehr schwer, dieses Ergebnis noch zu drehen und in das Endspiel um die U17-Meisterschaft einzuziehen, auch wenn Schmidt vor dem Spiel erklärte: "Wir haben insgesamt 160 und nicht nur 80 Minuten Zeit, um den Vergleich mit den Bayern für uns zu entscheiden. Unabhängig vom Ausgang des Hinspiels bin ich davon überzeugt, dass im Rückspiel noch alles drin sein wird.“

Da ging er aber sicher nicht von einem 0:3 aus...