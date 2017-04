Hunderte Schalke-Fans mussten zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg laufen. Viele Straßenbahnen standen auf der Kurt-Schumacher Straße und fuhren nicht weiter. Was war passiert?

Gerüchte, wonach der Brand in der Maritim-Residenz die Ursache sei, weist die die Polizei zurück. „Es gab eine gefährliche Körperverletzung unter Schalke-Fans“, sagt Matthias Mieberg von der Polizei Gelsenkirchen gegenüber DER WESTEN.

Ärger unter Schalke-Fans

Eine Gruppe von vier Fans wollte in Höhe der Berliner Brücke in eine überfüllte Straßenbahn einsteigen - dabei kam es zum Streit mit mehreren Schalke-Fans in der Bahn. Der Streit eskalierte soweit, dass ein Fan einen Mann aus der Gruppe mit einer Bierflasche schlug.

Das Opfer meldete sich bei der Polizei. Die Beamten stoppten die Straßenbahn deshalb an der Haltestelle Gelsenwasser - und nahm die Personalien der beiden Angreifer auf.

Weil die Bahn währenddessen stehen blieb, kam es zum Stau auf der Strecke. Die Folge: Viele Schalke-Fans musste aus ihren Straßenbahnen aussteigen und zum Stadion laufen.