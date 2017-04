Der SC Wiedenbrück muss gegen RWO eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Dabei hatte die Elf von Trainer Alfons Beckstedde gut begonnen.

Das Regionalliga-Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen begann für den SC Wiedenbrück sehr gut. Bereits nach sechs Minuten konnte SCW-Abwehrspieler Robin Twyrdy Robin Twyrdy» zum Profil den Ball nach einem Eckball über die Linie bugsieren. Der 25-jährige Innenverteidiger beschrieb die Situation nach dem Spiel wie folgt: „Ich habe vor dem Spiel Carsten Strickmann noch gesagt, dass er die Eckbälle scharf in den Strafraum bringen soll. Ich bin dann einfach auf den ersten Pfosten durch gelaufen und hab gesehen, dass der Ball ganz gut kommt. Ich traf den Ball ungefähr auf Hüfthöhe und konnte ihn so über die Linie drücken.“

Für Twyrdy war es erst der zweite Treffer in dieser Saison. Aber auch dieser half nicht, die 1:3-Niederlage zu verhindern. Nach einer guten Anfangsphase musste Wiedenbrück noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich hinnehmen. In der zweiten Halbzeit wurde RWO seiner Favoritenrolle gerecht. „Auf jeden Fall ist diese Niederlage bitter und ärgerlich. Wir haben aggressiv angefangen. Früh haben wir das 1:0 gemacht, das uns auswärts eigentlich in die Karten spielt. Danach haben wir etwas den Faden verloren, haben keine zweiten Bälle mehr gewonnen und vielleicht auch zu viele Bälle lang geschlagen. In der zweiten Halbzeit haben wir um das Gegentor gebettelt“, fasste Twyrdy die Partie zusammen und ergänzte: „Nach dem Rückstand haben wir versucht, nochmal alles nach vorne zu werfen. In Oberhausen kann man verlieren, auch wenn die Niederlage ärgerlich zu Stande gekommen ist.“

Damit steckt die Mannschaft von Trainer Alfons Beckstedde weiterhin mitten im Abstiegskampf. Mit 34 Punkten stehen die Ostwestfalen auf Platz 12 der Tabelle. Vor den Abstiegsrängen hat Wiedenbrück noch neun Punkte Abstand. Dennoch sollte der SCW in der kommenden Partie gegen die TSG Sprockhövel punkten. Das sieht auch Twyrdy so: „Ich muss aber auch sagen, dass wir diese Saison schon Phasen hatten, in denen wir fünf bis sechs Mal hintereinander unentschieden gespielt haben. Mir ist es dann lieber, wir verlieren so ein Spiel wie gegen RWO und holen nächste Woche einen Dreier. Mit einem Punkt kommt man auch nicht wirklich von der Stelle. Am Donnerstag haben wir ein wichtiges Spiel gegen Sprockhövel, das wir unbedingt gewinnen wollen.“