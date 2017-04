Schalkes Trainer Markus Weinzierl hat eine turbulente Woche hinter sich.

Erst das emotional aufgeladene Derby gegen Borussia Dortmund (1:1), danach die große Enttäuschung über die überraschend klare 0:3-Klatsche in Bremen, bevor jetzt der überzeugende 4:1-Sieg über den abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg folgte.

Herr Weinzierl, wie bewerten Sie den klaren Erfolg gegen Wolfsburg?

Wir haben offensiv aufgestellt und entsprechend gespielt, waren defensiv trotzdem stabil und haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt. Wir haben das Bremen-Spiel unter der Woche analysiert. Die Zweikampfquote war da unser Problem. Jetzt haben wir es besser gemacht.





Wie hat Ihnen Offensivspieler Max Meyer gefallen, der in den vergangenen Wochen oftmals mit der Joker-Rolle leben musste und zuletzt in Bremen nach einer Stunde ausgewechselt wurde?

Max hat mir sehr gut gefallen. In der Form, die er gegen Wolfsburg gezeigt hat, ist er für unsere Mannschaft ein absoluter Gewinn. Er hat die Mitspieler sehr gut in Szene gesetzt.



Konnten Sie das Wolfsburg-Spiel relativ entspannt verfolgen, weil es unmittelbar nach der Pause 3:0 für Schalke stand?

In der Bundesliga ist selbst ein 3:0 kein Ruhekissen. Sicher bist du erst, wenn das Spiel vorbei ist.

Die Tabellensituation in der Fußball-Bundesliga ist ziemlich verrückt. Freiburg ist mit negativem Torverhältnis auf einem Europa League-Platz. Und Ihr Team ist wieder näher an die begehrten Plätze herangerückt.

Das ist richtig. Wir müssen jetzt bis zum Saisonschluss noch sechsmal Vollgas geben. Und am letzten Spieltag wird dann abgerechnet.