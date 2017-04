Rot-Weiß Oberhausen reitet in der Regionalliga West auf einer großer Erfolgswelle. Der 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SC Wiedenbrück war der sechste Dreier in Serie.

Netterweise kam sogar die Sonne raus und vergoldete den Nachmittag. RWO setzte sich in einer letztlich souverän geführten Partie 3:1 (1:1) gegen den SC Wiedenbrück durch. Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Mike Terranova vor allem im zweiten Durchgang eine Leistung, die einer Spitzenmannschaft der Liga würdig war. Der sechste Sieg in Serie war völlig verdient.

Anfang sah es danach nicht aus. Die Umstellungen im Team mit Yassin Ben Balla in der Innenverteidigung für den gelbgesperrten Kai Nakowitsch sowie die umformierte Offensive mit Arnold Budimbu, Simon Engelmann und Rafael Garcia sorgten für einen Rumpelstart. Wiedenbrück stand mit zwei Viererketten defensiv zudem sehr sicher.

Wiedenbrück offensiv schnell bei der Sache

Und offensiv waren sie schnell bei der Sache. Nach einem Stolperer von Oliver Steurer kam Gökan Lekesiz an der Strafraumlinie frei zum Schuss, RWO-Torwart Robin Udegbe war auf dem Posten (5.). Bei der Ecke danach war er chancenlos. Robin Twyrdy drückte von der Fünfmeter-Kante eine Ecke von Stipe Batarilo-Cerdic ein (6.).

RWO tat sich weiter schwer gegen die stabile Verteidigung der Wiedenbrücker. Die Gäste hatten in der ersten halben Stunde klar die besseren Möglichkeiten, so bei einem Pfostentreffer von Batarilo-Cerdic (16.).

Doch langsam fand die Achse mit Alex Scheelen, Robert Fleßers und Patrick Bauder ihre Wege. Die letzten beiden wechselten sich in der Zermürbungsarbeit zwischen den Defensivketten ab, immer auf der Suche nach der Lücke. Fleßers fand sie und schickte Budimbu steil. Der sprintete über rechts blitzschnell in den Strafraum, zog mit rechts ab und verwandelte dann den Abpraller von Torwart Marcel Hölscher mit links aus spitzem Winkel. Das war schwerer als der erste Versuch (37.). Fortan war RWO drin im Thema und beharkte die Elf von Trainer Alfons Beckstedde mit Dauerdruck.

Das setzte sich mit Beginn des zweiten Abschnitts nahtlos fort. Die Positionen hatten sich gefunden, auch die anfänglichen Wackelkandidaten Ben Balla sowie Steurer ließen nun gar nichts mehr zu und beteiligten sich konstruktiv am Aufbau.

Von Minute zu Minute wurde sichtbarer, was den Unterschied zwischen Profis und Feierabendfußballern ausmacht: die Kondition, also Tempohärte. RWO bekam zunehmend Räume und drängte Wiedenbrück in die Dauerabwehr. Die wies nun aber mehr Lücken als noch im ersten Durchgang auf.

Das 2:1 war dann Engelmann vorbehalten, gesehen hat man die Machart aber auch schon von Fleßers oder Scheelen. Eine Ecke von Bauder verlängerte ein Wiedenbrücker Abwehrspieler nach hinten in den Strafraum. Und dort stand Engelmann komplett frei, nahm volley Maß und zog den Ball mit links in den Winkel (62.).

Noch mehr Tempo am Ende

Terranova begann durch zu wechseln, und dies führte zu einer weiteren Tempoverschärfung, der Wiedenbrück gar nicht mehr entgegen zu setzen hatte. Hätte Budimbu auf den freistehenden Raphael Steinmetz abgelegt, wäre das 3:1 schon früher gefallen. Doch Budimbu suchte eigensinnig seine Chance und vergab (80.).

Das brachte ihm kurz darauf seine Auswechslung und Steinmetz vielleicht genau die richtige Portion Wut im Bauch, um es am Ende doch zu machen. Diesmal steckte Hermes von links auf den Stürmer durch, der zog zurück nach innen und schloss dann trocken mit links gegen die Laufrichtung von Keeper Hölscher ins lange Eck (90.) ab.