Der Wuppertaler SV kann zwei weitere Vertragsverlängerungen vermelden.

Innenverteidiger Peter Schmetz und Torwart Joshua Mroß haben ihre auslaufenden Verträge jeweils um ein Jahr bis 2018 verlängert. Mroß ist seit 2013 beim WSV, Schmetz seit 2014. In den letzten Jahren sind sie wichtige Säulen in der Mannschaft geworden. Nach einem Kreuzbandriss im Dezember 2015 hat sich Joshua Mroß wieder ins Team zurückgekämpft.



Statement Peter Schmetz: „Der WSV ist wie eine Familie für mich. Ich kenne hier inzwischen jeden persönlich und verstehe mich mit allen – mit meinen Mitspielern, dem Trainer- und Betreuerteam, den Mitarbeitern und Fans. Ich fühle mich hier richtig wohl. Und das ist das Wichtigste für mich. In den letzten Jahren haben wir einiges erlebt und der Verein hat sich zum Positiven entwickelt. Es macht Spaß, den Weg weiter mitzugehen.“



Statement Joshua Mroß: „Jetzt bricht schon meine fünfte Saison beim WSV an. Ich freue mich, dass der Verein mir nach meiner langen Verletzung eine weitere Chance gibt und mir so viel Vertrauen schenkt. Jetzt bin ich wieder fit und gebe im Training in jeder Einheit Vollgas.“



Statement Fußballvorstand Manuel Bölstler: „Wir sind froh, mit Peter unseren Abwehrchef und Vizekapitän halten zu können. Er hat sich auf die Notizblöcke einiger Drittligisten gespielt und sich dennoch für uns entschieden. In den letzten Jahren ist er ein wichtiger Teil unserer Mannschaft geworden und wir freuen uns, dass das so bleibt.

Josh ist seit seiner Rückkehr nach dem Kreuzbandriss wieder richtig fit. Wir freuen uns, mit ihm ein weiteres Eigengewächs weiter an uns binden zu können. Außerdem sind wir froh, weiterhin zwei starke Torhüter zu haben.“