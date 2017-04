Rot-Weiß Oberhausen will gegen den SC Wiedenbrück in der Regionalliga West den sechsten Sieg in Folge.

Es ist noch ein knapper Monat bis zum Pokalspiel gegen den MSV Duisburg. Dazwischen stehen den Rot-Weißen noch zahlreiche Meisterschaftsspiele, zum Teil in englischen Wochen bevor. RWO-Trainer Mike Terranova muss also den Spagat zwischen Meisterschaft und Pokal schaffen: Spannung hoch halten, weiter punkten und möglichst viele Spieler gesund in das zunächst wichtigste Spiel des Jahres gegen den MSV führen. Da kommt die heutige Partie gegen den SC Wiedenbrück um 14 Uhr im Stadion Niederrhein gerade recht, um mit einer kleinen Rotation zu beginnen.

Denn abgesehen von den Langzeitverletzten steht dem Trainer der komplette Kader zur Verfügung, keine Verletzten, keinen Angeschlagenen. „Wen es betrifft, werde ich erst in der Ansprache vor dem Spiel sagen. Aber ich möchte schon einigen zwischendurch Pausen gönnen. Das ist als Belohnung für die zuletzt guten Leistungen zu verstehen.“ Terranova war lange genug selbst aktiver Kicker, um zu wissen, dass es nicht leicht wird, diese Trainer-Sicht der Dinge zu vermitteln. Schließlich will jeder Spieler in der Startelf auflaufen.

Einer wird sich darüber keine Sorgen machen müssen. Kai Nakowitsch entfällt nach seiner fünften gelben Karte automatisch. Da Felix Haas wegen seiner Meniskusoperation bis Saisonende ausfällt, ist Rot-Weiß bei Innenverteidigern überschaubar aufgestellt. Terranova will Yassin Ben Balla hier die Chance auf Spielpraxis geben. Zwar wurde der Winterneuzugang als Sechser verpflichtet, hatte aber in der U 23 auch schon gezeigt, dass er defensiv vielseitig einsetzbar ist. „Er ist kopfballstark und hat eine gute Übersicht“, hat Terranova in den Trainingseinheiten ausgemacht.

Das Ziel der Oberhausener für diese Partie ist klar: Es soll den sechsten Sieg des Jahres geben. Mit jedem mehr, wird leider offensichtlich, was mit dieser Truppe drin gewesen wäre, wenn es die ersten vier punkt- und torlosen Partien nicht gegeben hätte. Aber lamentieren ist nicht Terranovas Ding, er schaut auf den Gegner und sieht durchaus Beunruhigendes: „Die holen auswärts mehr Punkte als im eigenen Stadion.“ Er hat eine defensiv starke Truppe ausgemacht, die bei Kontern blitzschnell gefährlich werden kann. Wie auch beim 3:0 gegen Wattenscheid zu sehen war. Terranova: „Natürlich werden die einen Riegel aufbauen. Wir haben das Selbstvertrauen und die Mittel, den zu knacken.“ Wahrscheinlich mit geänderter Sturmformation, um Wiedenbrück das Spiel unberechenbar zu machen.