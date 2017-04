Mit 0:4 verlor der 1.

FC Bocholt 2 am vergangenen Freitag zu Hause gegen DJK Vierlinden. Vierlinden setzte sich standesgemäß gegen Bocholt durch. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte DJK Vierlinden mit 4:3 gewonnen.

Bocholt brachte im Vergleich zum letzten Spiel Kirschke, De Bakker, Yerek, Wohlfarth, Delker und Prost für Welling, Enck, Welter, Keulen, Strauß und Lensing von Beginn an. Mehmet Yilmaz versenkte die Kugel zum 1:0 (14.). Yalcin Nezir nutzte die Chance für DJK Vierlinden und beförderte in der 19. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Benjamin Koncic baute den Vorsprung von Vierlinden in der 55. Minute aus. Die letzten Zweifel der 50 Zuschauer am Sieg von DJK Vierlinden waren ausgeräumt, als Nikola Koncic in der 73. Minute das 4:0 schoss. Mit dem Schlusspfiff durch Mathias Fischer stand der Auswärtsdreier für Vierlinden. Man hatte sich gegen den FCB durchgesetzt.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen DJK Vierlinden – der 1. FC Bocholt 2 bleibt weiter unten drin. Bocholt musste schon 67 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den Gastgeber festigte Vierlinden den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von DJK Vierlinden lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 81 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Während der FCB damit nach sechs ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Vierlinden mit dem 23. Sieg und dem zehnten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich. Der 1. FC Bocholt 2 stellt sich am Donnerstag (19:30 Uhr) bei der SF Hamborn 07 vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt DJK Vierlinden Adler Osterfeld.