Der SV Zweckel muss in der Westfalenliga erneut auswärts ran. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht aus Gladbeck gastiert Sonntag, 9. April, um 15 Uhr beim SC Herford.

„Wenn wir“, sagt SVZ-Trainer Mike Theis, „an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, können wir in Herford etwas holen.“ Entmutigen lassen sich die Zweckeler nicht. Im Fußballjahr 2017 sind die Schwarz-Grünen noch ohne Sieg in der Meisterschaft, obwohl sie in den meisten Partien mindestens ebenbürtig waren. Wie am vergangenen Sonntag bei Spitzenreiter TuS Haltern. Am Ende aber gewann der Favorit glücklich mit 2:1. „Das ist ja allmählich schon tragisch“, sagt Theis, der ungeachtet dessen nicht aufgeben will. „Wir machen weiter und werden nun in Herford versuchen, für eine Überraschung zu sorgen“, sagt der Übungsleiter der Gladbecker.

Was erwartet den SVZ in Herford? „Eine Art Wundertüte“, sagt Mike Theis und verweist auf die jüngsten Ergebnisse des Tabellensiebten. Unlängst bezwang der SCH die Zweitvertretung von Preußen Münster mit 3:1, unmittelbar davor kassierte das Team jedoch eine 1:5-Packung beim 1. FC Gievenbeck.

Tobias Krause fällt weiterhin aus

Die Zweckeler werden einmal mehr nicht in Bestbesetzung antreten können. „Wir haben viele angeschlagene Spieler in unseren Reihen“, sagt Theis. Soll heißen: Erst am Spieltag wird der Trainer wissen, auf wen er zählen kann und auf wen nicht. Definitiv ausfallen wird Tobias Krause, der unter der Woche wie auch Norman Seidel, Joshua Denk und Marvin Weßelburg seine Zusage gegeben hat, über die Saison hinaus dem SVZ treu zu bleiben.

Das Hinspiel gegen den SC Herford blieb übrigens ohne Sieger. 1:1 hieß es am 9. Oktober des vergangenen Jahres an der Dorstener Straße. Die Gäste waren seinerzeit mit dem Halbzeitpfiff in Führung gegangen, Haris Imsirovic hatte Mitte der zweiten Halbzeit das 1:1 erzielt.