Die SSV Buer hofft, mit dem 2:1 gegen SW Wattenscheid 08 die Trendwende in der Landesliga eingeläutet zu haben.

„Wir wollen versuchen, das zarte Pflänzchen des Aufwärtstrends weiter zu bewässern“, sagt Trainer Holger Siska. Mit seiner Mannschaft muss er Sonntag beim Schlusslicht CSV SF Bochum-Linden antreten.

Der Christliche Sport-Verein aus Bochum ist kein typischer Tabellenletzter, zumindest nicht, wenn man das Torverhältnis von 25:32 zugrunde legt. „Das zeigt, dass die Lindener, wenn sie denn verlieren, selten hoch verlieren“, hat Holger Siska festgestellt. In der Tat: Acht der zwölf Niederlagen fielen mit einem Tor Unterschied sehr knapp aus, zuletzt am Donnerstag mit 0:1 im Nachholspiel gegen Spitzenreiter SV Sodingen.

Die Bueraner wollen zum dritten Mal in Folge ungeschlagen bleiben und ihren sechsten Tabellenplatz behaupten. Allerdings müssen sie dann konzentrierter zu Werke gehen als im Hinspiel, das sie überraschend mit 1:2 verloren haben. „Wir haben damals kein gutes Spiel gemacht“, erinnert sich der SSV-Coach.

Mit Kevin Englich (Oberschenkelzerrung) und Alexander Buda (privat verhindert) fehlen beide defensiven Mittelfeldspieler. Tim Woberschal könnte diese Rolle übernehmen, aber sein Einsatz ist fraglich, weil er Oberschenkelprobleme hat. Das Mitwirken von Kaan Gülmez ist ebenfalls noch ungewiss.