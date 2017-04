Mit 1:2 verlor SV Lippstadt 08 am vergangenen Freitag zu Hause gegen Arminia Bielefeld 2.

Vor dem Anpfiff sprachen die Experten von einem Match auf Augenhöhe. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Die 425 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Khalil Kleit brachte die Arminia bereits in der neunten Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gast mit einer Führung in die Kabine ging. Den Vorsprung baute die Arminen dann in der Mitte der zweiten Hälfte aus. Janik Brosch traf in der 59. Minute zum 2:0. Moritz Kickermann verkürzte für Lippstadt später in der 67. Minute mit einem Elfmeter auf 1:2. Als Schiedsrichter Marina Wozniak die Begegnung schließlich abpfiff, war der Gastgeber vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

In den letzten fünf Begegnungen holte die Lippstädter insgesamt nur sechs Zähler. Der SVL hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der DSC deutlich. Insgesamt nur acht Zähler weist Arminia Bielefeld 2 in diesem Ranking auf. Die Arminia macht in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder. Am kommenden Donnerstag trifft SV Lippstadt 08 auf ASC 09 Dortmund, der DSC spielt am selben Tag gegen Westfalia Rhynern.