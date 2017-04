Diesen Sonntag trifft der Aufsteiger VfB Homberg in der Oberliga Niederhein auf den Spitzenreiter KFC Uerdingen. VfB Trainer Janßen gibt sich kämpferisch.

Für den VfB Homberg läuft es derzeit richtig rund. Von den letzten 16 Spielen verloren die Homberger nur eins. Perfekte Voraussetzungen um diesen Lauf fortzusetzen - würde es nicht ausgerechnet gegen den Tabellenersten aus Uerdingen gehen.

Wenn es nach Hombergs Trainer Stefan Janßen ginge, könnte diese Serie noch lange halten: "Das Team ist aktuell in einer herausragenden Verfassung. Von mir aus könnte dieser Trend ewig weitergehen. Aber natürlich wissen wir, dass es gegen den das beste Team der Liga geht."

Für den Aufsteiger aus Homberg, scheint das Spiel am Wochenende einen Höhepunkt der Saison darzustellen. So erklärt Janßen: "Es wäre für uns keine Schande gegen Uerdingen zu verlieren. Sie sind dieses Jahr einfach zu stark für alle anderen. Ein Team wie der KFC gehört nicht in die Oberliga. Dennoch werden wir alles geben und uns nicht für die kommenden Spiele schonen. Für uns ist dieses Spiel in Uerdingen das Highlight der Saison. Wir spielen in einem der schönsten Stadien gegen das beste Team der Liga. Das ist ein Erlebnis auf das sich alle freuen und welches sich meine Jungs auch verdient haben. Deswegen habe ich auch extra darauf verzichtet, dass sich einige vorbelastete Spieler ihre fünfte gelbe Karte abholen, um für das Spiel gesperrt zu sein. Ich möchte das alle Spieler die Chance bekommen, diese Atmosphäre auf dem Platz zu erleben."

Dennoch wird Homberg nicht nach Uerdingen fahren, um dort unter die Räder zu gelangen. Auch wenn Janßen sich und sein Team klar in der Außenseiterrolle sieht, hat er dennoch Erwartungen an sein Team: "Wir fahren nicht nach Uerdingen um dort zu verlieren. Wir müssen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir spielen gegen jeden Gegner auf Sieg, auch gegen den Tabellenführer. Dennoch sind wir uns darüber im Klaren, dass wir dazu einen sehr guten Tag brauchen. Meine Mannschaft kann allerdings ohne Druck spielen, vielleicht ist das unser Vorteil."

Personell steht es vor dem Spitzenspiel gut um den Kader von Janßen. Lediglich Mittelfeldakteur Eric Holz wird seinem Team nicht helfen können.

Auf die Saisonziele angesprochen, stapelt der Trainer des Tabellenvierten, trotz einer bisher guten Saison, ziemlich tief: "Unser primäres Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt. Daran hat sich nichts verändert. Wenn wir rechnerisch sicher durch sind, geben wir vielleicht neue Ziele für den Rest der Saison aus. Wir sollten aber auf keinen Fall die kommenden Spiele vernachlässigen, da uns noch einige starke Gegner erwarten."