Beim VfB Günnigfeld holte sich Arminia Marten eine 1:4-Schlappe ab.

Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Günnigfeld heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis begnügen müssen.

Der VfB Günnigfeld legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Marvin Fahr aufhorchen (14./15.) 52 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 39. Minute den Treffer von Maximilian Schreier zum 3:0. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Günnigfeld. Das 4:0 für den VfB Günnigfeld stellte Schreier sicher. In der 50. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Günnigfeld musste den Treffer von Andreas Schmidt zum 1:4 hinnehmen (65.). Als Schiedsrichter Sven Moning (Herne) die Partie abpfiff, reklamierte der VfB Günnigfeld schließlich einen 4:1-Heimsieg für sich.

Durch den Erfolg rückt Günnigfeld auf die fünfte Position der Landesliga Westfalen 3 vor. Der VfB Günnigfeld präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 47 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Günnigfeld.

Durch diese Niederlage fällt Marten in der Tabelle auf Platz sieben. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 47 Gegentreffer – kein Team der Landesliga Westfalen 3 fing sich bislang mehr Tore.

In Fahrt ist Arminia aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von fünf sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Beim VfB Günnigfeld dagegen läuft es mit aktuell 32 Zählern wie am Schnürchen. Arminia Marten trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den Hombrucher SV.