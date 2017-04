RWE-Boss Michael Welling wird im Zuge von drei Infoveranstaltungen alle Mitglieder und Fans von Rot-Weiss Essen über über das Thema Ausgliederung informieren.

Gemeinsam mit der Fan- und Förderabteilung (FFA) informiert Rot-Weiss Essen alle Mitglieder und Fans in den kommenden Wochen ausführlich über das Thema Ausgliederung. In verschiedenen Vorträgen, Workshops und Diskussionen nähert man sich dem Thema um einen möglichen Investoreneinstieg aus unterschiedlichen Richtungen an.

Das erste Treffen ist am 12. April um 19 Uhr im Stadion Essen. Den Anfang bei insgesamt drei Informationsabenden macht RWE-Boss Michael Welling, der am 12. April über den Stand der Dinge im Verein und verschiedene denkbare Einbindungen eines Investors aufklärt. Am 3. Mai folgt ein Vortrag von Dr. Jörg Alvermann, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach kritisch mit der Thematik auseinandergesetzt hat.

Zum dritten und letzten Informationsabend (Termin noch offen) sollen dann Erfahrungen anderer Vereine vorgestellt und in die Diskussion eingebracht werden.