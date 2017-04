Der glücklichste Gladbacher Fußballprofi nach dem Donnerstagstraining am Borussia-Park hatte beim 1:0-Heimsieg über Hertha BSC gar nicht mitgespielt.

Bundesliga-Torjäger Raffael musste nach einer Nachtschicht im Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf-Kaiserswerth seinen Einsatz für das Team von Cheftrainer Dieter Hecking absagen. Um 1.40 Uhr in der Nacht zum Mittwoch hatte Raffaels Ehefrau Jamilly zwei gesunde Töchter zur Welt gebracht. Raffael war bei der Geburt von Liz und Lays dabei.

"Ich hatte keinen Schlaf, aber alle sind gesund und munter. Das ist das wichtigste", berichtete der 32-jährige Angreifer am Donnerstag nach dem Training.

Und nahm ebenso strahlend alle Gratulationen der Teamkollegen und einiger Fans entgegen. "Meine Frau und ich wollten unbedingt noch mindestens ein Mädchen haben", so Raffael. Ob die Zwillinge künftig auch gegen den Ball treten werden wie ihre Brüder Raffael Junior (7) und Raicky (5)? "Meine Frau sagt eher ,nein', wir werden ja sehen", sagt Raffael. Zumindest wird das Leben im Hause demnächst noch lebendiger werden.

Die glückliche Mutter bleibt noch bis nächste Woche in der Klinik. "Ich werde viel dort sein, aber in Köln sicher im Kader stehen", sagt Raffael und gibt gleich ein Versprechen für das Bundesliga-Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Müngersdorf ab: "Für meine beiden Prinzessinnen würde ich ja gern im Derby mindestens ein Tor schießen. Ich bin jedenfalls hochmotiviert." Teamkollege Fabian Johnson hat das kürzlich schon vorgemacht. Kaum zwei Tage nach der Geburt seines Sohnes Sean traf Borussias US-Nationalspieler beim 4:2 im Bundesliga-Heimspiel über den FC Schalke 04 doppelt.

Mit den Geißböcken haben die Gladbacher noch eine Rechnung offen. "Das Hinspiel haben wir unverdient in der letzten Minute mit 1:2 verloren. Das soll nicht noch einmal passieren", sagt Raffael. Mit einem Erfolg in Müngersdorf würden die Borussen wieder ganz dicht an die Startplätze für die Europa League rücken. In der Bundesliga-Tabelle lagen die Fohlen allerdings an noch keinem Spieltag vor den fünftplatzierten Kölnern. Das würde sich selbst mit einem Sieg beim FC (noch) nicht ändern.