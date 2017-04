In der U19-Bundesliga ist der Abstiegskampf enger als den meisten Teams lieb sein wird. Bei noch vier Spieltagen zählt jeder Punkt doppelt, wenn es darum geht die Klasse zu halten.

Die meisten Blicke in der Endphase der Saison gehen nach oben. An der Spitze der U19 Bundesliga-West streiten sich die Bundesliga Junioren-Teams von Schalke, Dortmund und Leverkusen gemeinsam mit dem VfL Bochum um die Krone in der Liga. Doch richtet man den Blick vom Vierten Bochum nur drei Plätze tiefer, ist man schon mitten im Abstiegskampf. Abstiegs-Angst mal Acht!

Auf Rang sieben rangiert zurzeit das Junioren-Team vom MSV Duisburg mit 26 Zählern aus 22 Partien. Der MSV hat zu diesem Zeitpunkt bereits genauso viele Punkte auf dem Konto wie am Ende der gesamten letzten Spielzeit. Damals reichte es zum Klassenerhalt.

Hinter Duisburg folgt mit einem Abstand von drei Punkten die U19 von Preußen Münster. Die Preußen finden sich wie Duisburg erneut im Kampf um die Klasse wieder. Dort sind sie bereits seit dem Aufstieg zur Saison 2014/2015 Dauergast. Bisher gelang immer die Rettung. Von den verbleibenden vier Spielen geht es dabei dreimal gegen die direkte Konkurrenz: RWO, der MSV und die Fortuna aus Düsseldorf sind gleich drei Sechs-Punkte-Spiele. Damit hat die Elf von Cihan Tasdelen alles selbst in der Hand.

Selbst in der Hand hat es auch das Team von Ex-BVB Profi Uwe Grauer. Die U19 von Arminia Bielefeld steht mit 22 Zählern auf Platz neun und kann sich am Wochenende zuhause gegen Rot-Weiß Essen etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Mit vier Punkten aus den letzten acht Spielen wäre dies auch bitter nötig.

Für viele überraschend folgt der Arminia auf Rang 10 die U19 von Fortuna Düsseldorf. Im letzten Jahr konnte sich das Team mit einem tollen vierten Platz weiter steigern. Diese Saison dann der Absturz nach dem großen Umbruch vor der Saison. Die Saison der Fortunen war ein ständiges Auf und Ab. Auffällig ist jedoch, dass in der laufenden Spielzeit noch keine zwei Siege in Folge eingefahren wurden.

Auf Rang elf und zwölf beginnt es dann richtig eng zu werden. Mit jeweils 19 Zählern steht die U19 von Rot-Weiß Essen nur aufgrund ihrer deutlich besseren Tordifferenz vor der ihres Lokalrivalen aus Oberhausen. Beide Teams konnten in dieser Saison nicht überzeugen. Das Essener Team von Carsten Wolters verlor zuletzt in Überzahl unglücklich gegen den BVB. Oberhausen hatte als Aufsteiger schon zu Saisonbeginn nur den Erhalt der Klasse als Ziel. Einen möglichen Effekt wir der vorzeitig verkündete Abgang von Coach Maik Tullberg haben. Ob dieser eine Trotzreaktion oder Resignation bewirkt, wird sich am Wochenende gegen Preußen Münster zeigen.

Auf den Plätzen 13 und 14 stehen aktuell Wuppertal und der Aufsteiger Viktoria Köln. Wuppertal stellt die schwächste Offensive der Liga mit mageren 19 Toren. Hält die Ladehemmung an, geht der SV nach dem Aufstieg im Jahr 2013 den Gang nach unten an. Abgeschlagen wirkt auch die Viktoria aus Köln. Mit einer miserablen Tordifferenz und zwei Spielen gegen die Top-Teams aus Bochum und Leverkusen sieht es für Özkan Turps Truppe nach nur einem Jahr höchster Spielklasse sehr nach Abstieg aus.