Überall Uebachs: Das könnte das Motto der Spvg. Niederndorf II sein. Alle Spieler des Teams der Kreisliga D haben den gleichen Namen.

Mit der Aufstellung rücken Fußball-Trainer am liebsten so spät wie möglich vor einem wichtigen Spiel heraus. Wenn aber die Reserve der Spielvereinigung Niederndorf am 7. April zum Meisterschaftsspiel gegen den 1. FC Littfeld II antritt, wird eine lupenreine Uebach-Truppe auflaufen. Im Sturm steht ein Uebach. Im Mittelfeld auch. Die Abwehrkette bilden mit einhundertprozentiger Sicherheit Uebachs und im Tor steht Niklas Uebach. Kurz gesagt: Überall Uebachs. Alle, wirklich alle Niederndorfer Spieler haben den gleichen Nachnamen.

Mit dem Begriff „historisch“ muss man ja sehr vorsichtig umgehen, aber denkwürdig wird der Freitagabend im Dorf bei Freudenberg im Siegerland allemal.

Jahrhunderte alte Tradition

Der Name Uebach hat in Niederndorf eine Jahrhunderte lange Tradition. Es existieren genau zwei Familien-Linien, demnach sind also nicht alle Kicker auf dem Höppel miteinander verwandt. Selbstverständlich gibt es im knapp 2000 Seelen starken Niederndorf eine veritable Straße mit dem bedeutenden Namen und natürlich den Uebach selbst, also ein Gewässer, das vermutlich nach einem der Niederndorfer Ureinwohner benannt worden ist – oder eben umgekehrt. Wer sein Glück im 19. Jahrhundert nicht in der neuen Welt suchte, blieb am Fuße des Giebelwaldes im Siegerland verwurzelt. Und das waren damals schon eine Menge Uebachs.

Wie auch immer. Als vor 108 Jahren der Fußballklub gegründet wurde, hörten immerhin neun der 37 Gründungsväter auf diesen prägenden Namen. Seitdem hat sich selbst in der Idylle natürlich ein bisschen was verändert.

Die glorreichen 60er und 70er Jahre

Willi Uebach plaudert aus dem Nähkästchen: Als er in den glorreichen 60er und 70er Jahren auf Landesliganiveau kickte, zu Zeiten, als demnach die Freudenberger den Niederndorfern fußballerisch nicht das Wasser reichen konnten, wurde am Höppelplatz noch auf harter Asche gegrätscht. Heute liegt hoch oben auf dem Dorfberg ein samtener Kunstrasen, drumherum eine schmucke Tartanbahn und vier Flutlichtmasten. Dass Niederndorf aktuell nur noch in der Kreisliga spielt, ist eine bedauerliche Nebensache. Dafür: „Beim Platzbau haben wir eine Menge in Eigenleistung erbracht“, sagt Willi, ein Urgestein bei Niederndorf 09, nicht ohne Stolz.

Der 72-Jährige war lange Vereinsvorsitzender, eine Weile Trainer der zweiten Mannschaft und mit 60 Jahren noch Schiri. Am 7. April ist der Routinier auch mit von der Partie, wird als Betreuer des Teams an der Seitenlinie stehen und den Jungs, gemeinsam mit Achim Uebach (55), wohl den ein oder anderen Tipp geben – nur falls es eng werden sollte. Damit rechnet niemand, der Gegner ist aktuell noch sieglos, mit 22:152 Toren Tabellenletzter und dennoch unabsteigbar. Die Kreisliga D ist die unterste Liga, es geht also immer nur aufwärts. Auch für die drei Neuen bei Niederndorf II, die brandneue Pässe vom DFB bekommen haben.



Erste Ligaspiel des Lebens

Jetzt kann das Team sogar auf der Bank noch Uebachs aufbieten. Der 35-jährige Steffen ist einer der Neuen. Für ihn ist es das erste Ligaspiel seines Lebens – in nagelneuen knallblauen Tretern.

„Du kannst ja nicht mit elf Leuten ein Spiel bestreiten“, doziert Markus Uebach. Zusammen mit Uwe Uebach ist er Initiator der verrückten Geschichte. Es müsse auf der Rückreise von der Mannschaftsfahrt im letzten Jahr gewesen sein, meinen sie. Nicht, dass sie noch die Lampe angehabt hätten, es ging ihnen bloß ein Licht auf, fiel ihnen quasi wie Schuppen von den Augen.



Das Ding ist drin

Weil die Senioren im Club das Pöhlen immer noch nicht leid und einige Söhne endlich der Jugend entwachsen sind, zählen sie aufgeregt durch und kommen zum Ergebnis: Das Ding ist drin – also möglich. Eine Mannschaft komplett aus Uebachs. Das Team wird zusammengetrommelt und die letzten auch ein bisschen gezerrt, wie etwa Uwes Bruder Steffen.

Markus Uebachs Kinder Oskar-Theo (10), Paul-Emil (14) und Torsten Uebachs Sohn Robin (15) hätten liebend gerne mitgekickt, sind aber noch zu jung. „So ein Spiel gibt es sonst wohl nirgends“, glaubt Paul. Und wahrscheinlich stimmt’s. Immerhin können die drei nach dem Abpfiff dabei sein. Dann wird im Sportlerheim ordentlich gefeiert, der DJ ist schon bestellt. Beschwerden wird es kaum geben, vermutlich ist ganz Niederndorf dann „Am Höppel“ dabei – und feiert die Uebachs.