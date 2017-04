Vier Spieltage vor Saisonende ist das Titelrennen in der U19-Bundesliga weiterhin völlig offen. Vier Teams stehen eng an der Spitze und haben die Chance auf den großen Wurf.

In der höchsten deutschen Spielklasse mag klar sein, wer am Ende dieser Saison den Titel einfährt. Die Bayern werden diesen erneut verteidigen und zum fünften Mal in Folge die Schale in den Himmel recken. Von einer Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft kann in der U19-Bundesliga West jedoch keinesfalls die Rede sein. Vier Spieltage vor Saisonende duellieren sich mit Schalke, Dortmund, Leverkusen und Bochum vier in etwa gleich starke Teams um das Prädikat Westmeister und die Teilnahme an der Meisterschaftsrunde.

Schalke 04 U19:

Schalkes U19 führt die Tabelle seit dem 13. Spieltag mit mittlerweile 53 Zählern aus 22 Spielen an und steht damit zwei Zähler vor dem Ruhr-Rivalen aus Dortmund. Ausgerechnet gegen diesen musste man vor knapp zwei Wochen beim 0:2 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Ins Straucheln kamen die Knappen nach der Derby-Pleite jedoch nicht. In den folgenden drei Spielen holte man sieben Zähler, darunter ein sehr leidenschaftliches 2:2 bei Titel-Konkurrent Bochum, bei dem man jedoch noch eine 2:0-Führung abgab. Genau solche Nachlässigkeiten muss das Team vermeiden. Mit einer blutjungen Mannschaft und vielen Neuen galt Schalke für die neue Saison nicht als Topfavorit auf den Titel. Die jüngste Entwicklung und die Tabellenführung zeigt jedoch, wie kontinuierlich Trainer Norbert Elgert sein Team im Saisonverlauf spielerisch, wie auch mental stabilisiert hat. Für S04 spricht zudem, dass die komplette Truppe fit ist und Elgert aus dem Vollen schöpfen kann.



Borussia Dortmund U19:

Der Vorjahresmeister rangiert nach 22 Runden mit 51 Punkten und zwei Zählern Rückstand auf Rivale Schalke auf dem zweiten Rang. Nach einem Februar zum Vergessen mit zwei Niederlagen gegen Mönchengladbach und Bochum haben die Jungs von Coach Benjamin Hoffmann wieder in die Spur gefunden. Mit Spielkontrolle, Ruhe und manchmal auch dem nötigen Quäntchen Glück fährt der BVB zurzeit eine Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge.

Darunter der souveräne 2:0 Derby-Triumph gegen Schalke, bei dem Hoffmanns Team eine insgesamt reifere Leistung zeigen konnte. Das Stichwort Reife ist beim BVB besonders entscheidend. Mit Dzenis Burnic, der kürzlich noch Bundesliga Luft schnuppern durfte und Jacob Bruun Larsen verfügt das Team über gleich zwei Spieler, die sich bereits bei den Profis empfehlen konnten. Ärgerlich ist jedoch, dass Trainer Hoffmann in der entscheidenden Phase der Saison auf diese und noch drei weitere Stammkräfte verzichten muss. Die Verletzungssorgen könnten dem BVB am Ende das Genick brechen, wenn es um den Titelgewinn geht. Das kommende Spiel gegen Konkurrent Leverkusen ist dabei höchst wahrscheinlich richtungsweisend und entscheidet darüber, ob man wirklich den Titel holen kann.

Bayer Leverkusen U19:

Das Team von Ex-Profi Markus von Ahlen steht mit 50 Zählern auf Rang drei der Tabelle. Mit einer Serie von zehn Spielen in Serie ohne Niederlage ist Bayer ohne Frage das formstärkste Team der vier Titelanwärter. Neben klaren Ergebnissen konnte auch spielerisch ansprechender Fußball Fans und Verantwortliche begeistern. Nach einer durchschnittlichen letzten Saison mit Rang sieben, ist von Ahlens Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt gegangen und zählt zurecht zu den Topkandidaten auf den Titel. Ganz großes Plus für die U19-Werkself ist dabei das Restprogramm. Mit den direkten Duellen gegen Dortmund und Schalke hat Bayer den Titel in der eigenen Hand. Die Kehrseite der Medaille ist dabei offensichtlich, dass die Aufgaben nicht hätten schwerer sein können. Mit lediglich zwei Niederlagen in 22 Partien und der bereits angesprochenen Top-Form, in der sich von Ahlens Jungs befinden, ist jedoch wahrscheinlich, dass man die kommenden Spiele weiterhin positiv gestalten kann.



VfL Bochum U19:

Der VfL mit dem ausgebildeten Fußballlehrer Jan Siewert an der Seitenlinie steht auf Rang vier und konnte bisher 46 Punkte sammeln. Bereits im letzten Jahr spielte Bochum mit einem starken dritten Platz eine gewichtige Rolle in der Liga. Am Ende waren es jedoch aufgrund mangelnder Konstanz zehn Punkte Rückstand auf Meister Dortmund. Aktuell sind es wieder sieben Punkte auf Spitzenreiter Schalke. Zudem befindet sich Siewerts Team nach einer langen Erfolgsserie im Abwärtstrend: Ein Punkt aus den letzten drei Spielen, darunter die bittere Niederlage gegen akut abstiegsgefährdete Essener, sind zu wenig. Dies wirft die Frage auf, was das vermeintlich leichte Restprogramm für den VfL wirklich bedeutet. Bei zwölf zu verteilenden Punkten müssen eigentlich alle Spiele gewonnen werden, um eine realistische Chance auf den Titel zu haben. Außenseiterchancen haben die spielstarken Bochumer aber allemal.

Fazit:

Offener geht es kaum. Durch die zwei direkten Duelle von Leverkusen gegen Schalke und den BVB, kann der Titelkampf nochmal mächtig durchgemischt werden. Kann Bayer seine bestechende Form der letzten Wochen fortsetzen, könnte das entscheidend sein. Schalke hat den psychologischen Vorteil, ohne internen Druck und als Tabellenführer die verbleibenden Partien zu bestreiten. Beim BVB wird es drauf ankommen, wie Benjamin Hoffmann das große Verletzungspech auffängt und die U19 des VfL Bochum muss viel rechnen und Woche für Woche auf Patzer der Konkurrenz hoffen.