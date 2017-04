Der MSV Duisburg hat das Auswärtsspiel der dritten Liga bei Hansa Rostock mit 0:1 verloren.

Es war die elfte Partie der Duisburger ohne eigenen Treffer. Der Vorsprung auf Platz drei ist auf vier Zähler geschmolzen. Dementsprechend bedient waren MSV-Trainer Ilia Gruev und Duisburgs Sportdirektor Ivica Grlic.

„Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Deshalb ist es sehr enttäuschend, dass wir uns hier geschlagen geben mussten“, meinte Gruev nach dem Abpfiff. Seine eindeutige Forderung: „Die Mannschaft ist jetzt am Samstag daheim gegen Großaspach in der Pflicht, zu siegen.“

In die gleiche Kerbe schlug anschließend auch Grlic: „Von den zahlreichen Chancen, die wir in den letzten 25 Minuten hatten, hätten wir mindestens eine nutzen müssen. Die Mannschaft hat sich selbst in diese Situation gebracht – jetzt erwarte ich, dass sie sich am Samstag zerreißt und das Spiel gewinnt. Egal, wie.“