TSV Marl-Hüls trifft am Sonntag (15:00 Uhr) auf FC Brünninghausen.

Hinter Brünninghausen liegt ein erfolgsgekröntes letztes Spiel. Gegen FC Eintracht Rheine verbuchte man einen 4:3-Erfolg. Im letzten Spiel war für Marl-Hüls dagegen nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte der Gast die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.

Der vierte Platz in der Rückrundentabelle belegt den Formanstieg. Zur Winterpause stand FC Brünninghausen im Gesamtranking noch auf Position 14. Die Saison des Gastgebers verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt verbucht der Aufsteiger acht Siege, sieben Unentschieden und zehn Niederlagen. Im Tableau ist für Brünninghausen mit dem elften Platz noch Luft nach oben.

Nur einmal ging der TSV in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Zwölf Erfolge, sieben Unentschieden sowie sechs Pleiten stehen aktuell für TSV Marl-Hüls zu Buche. Mit 43 ergatterten Punkten steht Marl-Hüls auf Tabellenplatz fünf. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des TSV stets gesorgt, mehr Tore als TSV Marl-Hüls (54) markierte nämlich niemand in der Oberliga Westfalen.

Gewarnt sollte vor allem die Hintermannschaft von FC Brünninghausen sein: Marl-Hüls versenkt pro Spiel im Schnitt mehr als zweimal das Leder im gegnerischen Netz. Viele Auswärtsauftritte des TSV waren bislang von Erfolg gekrönt – gute Voraussetzungen für das Match bei Brünninghausen. FC Brünninghausen steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison von TSV Marl-Hüls bedeutend besser als die von Brünninghausen.