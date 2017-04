Am Sonntag trifft Eintracht Dortmund auf den FC Nordkirchen.

Anstoß ist um 15:00 Uhr. Am letzten Spieltag nahm Dortmund gegen den VfB Lünen die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Nordkirchen kam zuletzt gegen den Holzwickeder SC 2 zu einem 1:1-Unentschieden. Das Hinspiel hatte die Eintracht beim FC Nordkirchen mit 4:1 für sich entschieden.

Die letzten Auftritte waren mager. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Eintracht Dortmund lediglich einmal die Optimalausbeute. Im Tableau ist für den Gastgeber mit dem zwölften Platz noch Luft nach oben.

Zuletzt gewann Nordkirchen etwas an Boden. Zwei Siege und zwei Unentschieden schaffte der Gast in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der FC Nordkirchen diesen Trend fortsetzen. Lediglich elf Punkte stehen für Nordkirchen auswärts zu Buche. Die Trendkurve des FC Nordkirchen geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne. Die bisherige Ausbeute von Nordkirchen: acht Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen. Im Sturm des FC Nordkirchen stimmt es ganz und gar nicht: 33 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich vier Punkte machen den Unterschied aus. Die Vorzeichen deuten auf ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.