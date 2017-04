Um das Privileg, dass die Kollegen genossen, hatte sich BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang selbst gebracht.

Thomas Tuchel, Trainer von Borussia Dortmund, gab seinen Fußballern für den Tag nach dem Bundesliga-Sieg gegen den Hamburger SV (3:0) trainingsfrei, aber der Stürmer hatte dennoch einen schwarz-gelben Termin wahrzunehmen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc bestellten den Torjäger am Mittwoch zum Gespräch ein. Hintergrund: Sein Torjubel beim Derby gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende, als er mit einer Gesichtsmaske feierte, die zu einer Werbemaßnahme seines privaten Sponsors (Nike) gehörte, während der BVB von einem konkurrierenden Unternehmen (Puma) ausgerüstet wird. Das hatte für Verstimmung gesorgt. „Er wird sich eines Gespräches unterziehen müssen und dann werden wir alles Weitere besprechen“, kündigte Watzke kurz danach an.

Jenes Treffen fand nun am Mittwoch statt. Ein gutes Gespräch sei das gewesen, heißt es beim BVB. Bedeutet: Dem Torjäger ist vermutlich deutlich gemacht worden, dass es so nicht geht. Und ein beträchtliches Maß an Einsicht darf dem Angeklagten ebenfalls unterstellt werden. Dennoch sprach der Verein eine Geldstrafe in unbekannter Höhe aus.

Damit soll die Sache nun endgültig vom Tisch sein. Auch Trainer Thomas Tuchel dürfte das gutheißen. Er befand, dass sich das ganze Theater, das Aubameyang selbst ausgelöst hatte, auf dem Platz zu Problemen führen könne. Der Stürmer vergab gegen den HSV zunächst beste Chancen. "Ich denke, dass es einem sensiblen Menschen wie Auba auch in den Kleidern steckt, wenn so viel über ihn berichtet wird. Das ist nicht so leicht wegzustecken", sagte Tuchel und freute sich deshalb umso mehr, dass seinem verlässlichsten Schützen kurz vor Schluss noch ein therapeutisch bedeutungsvolles Erfolgserlebnis beschieden war war: "Dieses Tor in der Situation und mit der Vorgeschichte kann ein sehr wichtiges für Auba und uns werden."