Um 17:30 Uhr tritt der VfL Bochum am Mittwochabend gegen den 1. FC Kaiserslautern an.

Für VfL-Trainer Gertjan Verbeek eine "beschissene Anstoßzeit", daher werden auch nur rund 10.000 Zuschauer erwartet. Verbeek betonte: „Die DFL hat das so abgesprochen. Ich verstehe nicht, warum. Alle sind bei der Arbeit, die Kinder kommen gerade aus der Schule. Wir haben noch Glück, dass wir zuhause spielen."

Aber ob nur 10.000 Besucher oder ein ausverkauftes Haus: Die Prügel im Hinspiel (0:3) sind im Bochumer Lager noch nicht vergessen. Damals kassierte der VfL eine bittere Klatsche auf dem Betzenberg, nachdem man zuvor die klarsten Möglichkeiten zu einer möglichen Führung vergeben hatte.

Damals noch nicht mit seinen Gedanken beim VfL war Vitaly Janelt. Der 18-Jährige war damals noch in Diensten von RB Leipzig, träumte von einer großen Karriere bei den "Bullen" Doch nach einer Shisha-Pfeife im Trainingslager der U19-Nationalmannschaft - verbunden mit einem Brandfleck im Teppichboden des Hotelzimmers - schien die Karriere jäh gestoppt. Bis Christian Hochstätter im Januar zugriff und den hochtalentierten Mittelfeldspieler an die Castroper Straße holte.

In den U19-Spielen schon herausragend - stand er am vergangenen Samstag in Sandhausen erstmals im 18er Kader - zeigte einen 45-minütigen Musterauftritt und steht gegen Kaiserslautern erstmals in der Startformation.

Dabei auch wieder: Anthony Losilla nach abgelaufener Gelbsperre, dafür fehlt Dominik Wydra mit einer Fußprellung. Mit einem Dreier könnte der VfL jegliche Sorgen in Richtung Tabellenende abhaken, während die Pfälzer bei einer Niederlage mitten im Abstiegskampf stecken würden.

Hier folgen gleich die Aufstellungen

So spielen sie:

VfL: Riemann - Gyamerah, Dawidowicz, Hoogland, Bastians - Stiepermann, Losilla - Janelt, Wurtz, Quaschner - Mlapa

Auf der Bank: Dornebusch, Canouse, Gündüz, Merkel, Weilandt, Rieble, Pavlidis

Kaiserslautern: Pollersbeck - Mwene, Vucur, Ewerton, Heubach, Gaus - Moritz, Osawe - Moritz, Koch, Halfar - Osawe - Zoua

Auf der Bank: Weis, Görtler, Kerk, Glatzel, Aliji, Seufert, Pick