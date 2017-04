Rot-Weiss Essen muss am Sonntag in der U19-Bundesliga zu Arminia Bielefeld reisen. Anstoß des Sechs-Punkte-Spiels ist um 13 Uhr.

Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Bielefeld ernüchternd. Gegen den 1. FC Köln kassierte man ein 1:3. Auf heimischem Terrain blieb Essen am vorigen Sonntag aufgrund der 1:2-Pleite gegen Borussia Dortmund ohne Punkte. Das Hinspiel konnte RWE 2:1 für sich entscheiden, Wiederholung erwünscht.

Es sind noch vier Spieltage, es geht um den Abstieg aus der Junioren-Bundesliga. Vor dem Auftritt in Bielefeld liegt die Essener Mannschaft nur aufgrund des besseren Torverhältnissen nicht auf einem Abstiegsrang. Daher ist die Begegnung so wichtig, mit einem Dreier wäre man punktgleich mit der Arminia. Bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied würde RWE sogar an den Bielefeldern vorbeiziehen können. Das Problem an der Sache: Die Auswärtsbilanz der Essener. Von elf Partien konnte die Truppe von Trainer Carsten Wolters nur ein Spiel gewinnen, acht der Elf Matches wurden verloren. Daher wäre der Sonntag ein perfekter Tag, um diese Schwäche abzulegen.

Denn auch die Arminia strotzt derzeit nicht vor Selbstvertrauen: Bielefeld verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte ein. Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden des Gastgebers sind 15 Punkte aus elf Spielen. Zu den sechs Siegen und vier Unentschieden gesellen sich beim Aufsteiger zwölf Pleiten. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Bielefeld unteres Mittelfeld. Wo bei der Arminia der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 24 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

In den letzten fünf Spielen schaffte Rot-Weiss Essen lediglich einen Sieg. Der Gast muss sich ohne Zweifel um seine Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Auswärtsbilanz von Essen ist mit fünf Punkten noch ausbaufähig. Die Essener verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und 13 Niederlagen. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und RWE rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Beide Teams sind in der gleichen Tabellenregion unterwegs. Den Unterschied machen lediglich drei Zähler aus. Die Vorzeichen versprechen ein ausgeglichenes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften.