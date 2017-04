Trotz aktuell nur 13 gesunden Spielern hat Rot-Weiss Essens Trainer Sven Demandt auf einer Position die Qual der Wahl.

Am Mittwoch antwortete der 52-jährige gebürtige Kölner auf die Frage, wer denn am Samstag gegen Borussia Dortmund II im Tor stehen würde, ganz nüchtern: "Ein richtig guter Torwart - davon können Sie ausgehen. Wir haben auf dieser Position ein echtes Luxusproblem. Da geht es nur nach den Trainingsleistungen."

Zwar trägt Niclas Heimann die Nummer eins auf dem Rücken, doch die ist er laut Demandt aktuell nicht: "Niclas war zu Beginn der Saison die Nummer eins, dann ist er ausgefallen und Robin Heller hat seine Sache sehr gut gemacht. Aktuell haben wir zwei richtig gute Keeper. Das freut mich natürlich."

Heimann, dessen Vertrag in Essen noch bis zum 30. Juni 2018 läuft, hat in dieser Saison in 19 Pflichtspielen 22 Gegentore kassiert. Sechsmal hielt der 26-Jährige seinen Kasten sauber. Heller, dessen Kontrakt zum Saisonende ausläuft, bestritt in dieser Serie 14 Partien und kassierte nur neun Gegentreffer. Viermal konnte RWE mit dem 22-jährigen Heller zu Null spielen.

KFC Uerdingen ist nicht mehr an Mark Depta interessiert

Trotz der guten Leistungen von Heller stehen die Zeichen nach unseren Informationen beim gebürtigen Mönchengladbacher auf Abschied. Er soll nämlich zu den Spielern gehören, die einen sehr gut dotierten Vertrag haben. Da Heimann in der Spielzeit 17/18 auf jeden Fall das RWE Trikot tragen wird, schaut sich der Verein um den Sportlichen Leiter Jürgen Lucas nach einem geeigneten Ersatz um. Zuletzt fiel der Name von Alemannia Aachens Mark Depta. Hier hätte RWE mittlerweile einen Konkurrenten weniger. Denn der KFC war, ist aber nicht mehr an Depta interessiert. "Wir haben eine Verpflichtung in der Vergangenheit in Erwägung gezogen. Letztendlich haben wir uns aber für Tim Schneider aus der U19 der Aachener entschieden und verpflichtet", erklärt KFC-Trainer Andre Pawlak.