Rot-Weiss Essen ist vor dem Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr) in der Roten Erde gegen Borussia Dortmund personell arg gebeutelt.

Nach dem Karriereende von Frank Löning sowie den Verletzungen von Dennis Malura, Kevin Grund und Kasim Rabihic meldete sich für diese Trainingswoche auch Jan-Steffen Meier mit einer Grippe ab. Damit stehen Trainer Sven Demandt vor dem Auftritt in Dortmund gerade einmal 13 gesunde Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung. In dieser Woche trainieren die A-Jugendlichen Boris Tomiak und Jason Ceka mit. "Wir werden sie wahrscheinlich auch in den Kader am Samstag mitnehmen. Ceka ist noch U19-Jung-Jahrgang, hier müssen wir uns noch um eine Spielberechtigung kümmern. Viel darf im personellen Bereich wirklich nicht mehr passieren", erzählt Demandt.

Das heißt aber nicht, dass bei RWE jetzt nicht mehr trainiert wird. Demandt berichtet: "Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und den Jungs im Training Zweikämpfe verbieten. Das habe ich auch nicht gesehen. Kein Spieler zieht da zurück - im Gegenteil. Es ist Feuer drin und das ist gut so."

Gegen Borussia Dortmund benötigen die Essener auch eine leidenschaftliche Leistung, um etwas zu reißen. Das weiß auch Demandt, der den Dortmundern trotzt zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen eine "überragende, sensationelle Saison" bescheinigt. "Borussia Dortmund spielt mit viel Ballbesitz und kassiert auch wenig Gegentore. Sie haben die wenigsten Treffer in der Liga kassiert. Das ist für eine U-Mannschaft ungewöhnlich. Uns erwartet in Dortmund eine sehr schwere Aufgabe. Die Dortmunder werden durch den Sieg in Siegen zusätzlich motiviert sein. Sie liegen sechs Punkte hinter der Viktoria zurück und dürfen sich keinen Ausrutscher mehr erlauben", sagt der Essener Fußballlehrer. Aber auch RWE ist laut Demandt gut drauf - trotz der zuletzt fehlenden positiven Ergebnisse in der Liga: "Ich finde, dass wir zuletzt besser gespielt und für diesen Aufwand zu wenige Punkte geholt haben. Wir müssen uns mal wieder belohnen."

Bis zum Saisonende verfolgt RWE noch zwei Ziele: Den 4. Tabellenplatz in der Liga und den Sieg im Niederrheinpokal. "Daran hat sich nichts geändert. Wir stehen im Finale des Pokals und sind vom vierten Platz auch nicht weit entfernt. Die Ziele bleiben bestehen", betont Demandt.