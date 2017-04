Trotz des klaren 3:0-Siegs gegen den HSV hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc einiges zu bemängeln.

Michael Zorc, 3:0 hat Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV gewonnen. Sind Sie zufrieden?

Vom Ergebnis her müsste ich zufrieden sein, aber über weite Strecken haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht. Ich fand, wir waren zu fahrlässig, wir hatten zu wenig Sorge um den Ball. Wir haben einfache Ballverluste gehabt und haben vorne zu viele Dinger verballert. Ein bisschen mehr Sorge ums Ergebnis und um den Ballbesitz hätte ich heute besser gefunden. Das war nicht komplett zufriedenstellend.

Was sagen Sie dazu, dass Hoffenheim gegen den FC Bayern gewonnen und Platz drei verteidigt hat?

Das können wir doch eh nicht beeinflussen. Man sieht, wie schwer das wird, unser Saisonziel, die direkte Champions-League-Qualifikation zu erreichen, weil eben alle Mannschaften oben überragend punkten. Du darfst dir keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Also auch nicht in München?

Ob das ein Ausrutscher wäre... (lacht) Aber wir müssen da ja eh 90 Minuten spielen, also spielen wir am besten so, dass wir gewinnen.

Sind Sie denn überrascht, dass Hoffenheim gegen München gewonnen hat?

Ich habe gerade die Zusammenfassung des Spiels gesehen, da hätte Hoffenheim ja in der ersten Halbzeit sogar höher führen können. Sie spielen einfach hervorragend Fußball.