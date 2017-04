Schalkes Mannschaftskapitän Benedikt Höwedes war nach der 0:3-Niederlage am Dienstagabend bei Werder Bremen stinksauer.

Während der Innenverteidiger nach dem Abpfiff die Pleite analysierte, schaute er immer wieder auf den kleinen Fernseher, auf dem die Gegentore der Schalker noch einmal gezeigt wurden. "Wir haben viele dumme Fehler gemacht und uns die Niederlage selbst zuzuschreiben", sagte der Nationalspieler. Die Tore für Werder erzielten Theodor Gebre Selassie (24.), Max Kruse (76./Foulelfmeter) und der eingewechselte Maximilian Eggestein (80.).

"Bei der ersten Gelegenheit von Bremen waren wir unaufmerksam und geraten dadurch in Rückstand. Nach der Halbzeit sind wir gut rausgekommen und hatten auch gute Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. Durch meine dumme Aktion bekommen wir dann das 0:2. Dann haben wir nochmal alles nach vorne geworfen und kriegen das 0:3. Das darf so nicht passieren", erklärte Höwedes, der vor dem 0:2 in der 76. Minute den eingewechselten Fin Bartels im Strafraum von den Beinen geholt hatte. Max Kruse verwandelte den Foulelfmeter sicher, keine Chance für Torwart Ralf Fährmann.

Die Schalker sind nach der Niederlage auf Rang zehn zurückgefallen, Werder Bremen hat die Königsblauen in der Tabelle überholt und träumt, mit 35 Punkten derzeit auf Rang acht stehend, sogar wieder von der Qualifikation für die Europa League. Schalke hat 34 Punkte muss den Blick nach der Niederlage wieder nach unten richten. "Wir sollten jetzt nicht den Kopf verlieren", sagte Höwedes. "Wir hatten gute letzte Wochen, haben in Bremen aber einen Rückschlag erlitten."

Am Samstag ist der VfL Wolfsburg auf Schalke zu Gast. Mit einem Sieg am Mittwochabend im Heimspiel gegen den SC Freiburg würden die Wolfsburger bis auf einen Punkt an Schalke heranrücken. Benedikt Höwedes: "Am Samstag haben wir wieder die Gelegenheit, gegen einen direkten Konkurrenten Punkte zu erzielen."