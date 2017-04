Am Dienstagabend tritt Borussia Dortmund II zum Regionalliga-Nachholspiel bei den Sportfreunden Siegen an.

Die erste Überraschung gab es beim Blick auf die Startaufstellung der Mannschaft von Trainer Daniel Farke. Denn im Tor steht nicht Hendrik Bonmann - in Siegen wird Dominik Reimann zwischen den Pfosten stehen. Der 19-Jährige kam bisher nur einmal in der Regionalliga zum Einsatz. Und zwar beim 4:1-Auswärtssieg bei der TSG Sprockhövel am 25. Februar 2017.

Jetzt der etwas überraschende zweite Einsatz - obwohl Bonmann nicht verletzt ist. Dahinter könnte Kalkül stecken - denn durch die Negativserie in den letzten Wochen scheint der Aufstieg in die 3. Liga für die BVB-Reserve gelaufen zu sein - daher kann der Klub mit ersten Experimenten beginnen.

Reimann wäre so eins: Denn die Zukunft von Bonmann ist bisher nicht geklärt, sollte er Dortmund verlassen, könnte der BVB ab sofort testen, ob Reimann das Zeug zur Nummer drei bei den Borussen hat.

Für Bonmann, der bei den BVB-Fans sehr beliebt ist, der nächste Rückschlag. Denn der BVB wird sicher nicht mit zwei unerfahrenen Torhütern in die neue Saison gehen. Für die Ambitionen des ehemaligen Esseners ist das daher vermutlich ein Schlag ins Gesicht, denn Bonmann hatte die Hoffnung, in der neuen Saison die Nummer zwei hinter Stammkeeper Roman Bürki zu werden. Aktuell scheint allerdings mehr auf eine Trennung im Sommer zu laufen.

Keine guten Tage für den Keeper, der zuletzt viel Pech hatte, als er in der 90. Minute im Regionalliga-Topspiel gegen Viktoria Köln vor 6000 Zuschauern einen kuriosen Treffer zum entscheidenden 2:3 kassierte - als er aufgrund eines Platzfehlers über den Ball trat. Zuvor machte der 23-Jährige auf sich aufmerksam, als er sich über die Absage des BVB-Spiels in Oberhausen und die Ansetzung des Dortmunder Spiels beim Wuppertaler SV aufregte.