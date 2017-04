Der gewünschte Befreiungsschlag gelang dem SC Hassel vergangenen Sonntag gegen SuS Neuenkirchen nicht. Beim TuS Ennepetal soll das am Sonntag (15 Uhr) anders werden.

"Der erhoffte Befreiungsschlag ist uns leider nicht gelungen, in Ennepetal ist mindestens ein Punkt Pflicht", kündigt Hassels Trainer Thomas Falkowski an. Das Ziel sei aber trotzdem ein Dreier: "Wir wollen gewinnen, je nach Spielverlauf müssen wir manchmal aber auch mit einem Punkt leben."

Beiden Mannschaften könnte vor dem Aufeinandertreffen Selbstvertrauen fehlen. Ennepetal konnte die letzten drei Begegnungen nicht für sich entscheiden, der SCH ist sogar seit fünf Spielen sieglos. Hassel hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, Ennepetal sogar nur einen Zähler. Nach der überzeugenden Hinrunde ist Thomas Falkowskis Mannschaft pünktlich mit den inneren Querelen im Verein in der Tabelle abgestürzt.

Hassels Trainer weiß natürlich von den Problemen im Verein. Er hofft aber: "Die Unruhen können wir nicht leugnen. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und als Mannschaft Charakterstärke beweisen." Wenn seine Schützlinge dies schaffen und über 90 Minuten ihr Spiel abrufen, dann, so ist sich Falkowski sicher, "sind wir nur schwer zu schlagen."

"Aufgrund der Thematik abseits des Platzes könnte ihnen die letzte Konsequenz abhanden kommen", vermutet Ennepetals Coach Imre Renji, ohne sich aber sicher zu sein. "Hassel hat ansonsten große Qualität, vor allem bei Standards. Die haben eine sehr gefestigte Truppe", lobt er den kommenden Gegner. Aber auch Falkowski weiß um die Stärken Ennepetals, die so gut wie möglich verdeckt werden müssen: "Abdullah El Youbari und Tim Dosedal sind nur zwei Namen. Die haben ausgezeichnete Spieler in ihren Reihen. Wieso die soweit unten stehen? Kann ich nicht sagen. Sicher ist aber, dass sie hinter ihren Ansprüchen hängen und am Sonntag eher punkten müssen als wir."

So ganz konform mit dieser Aussage geht Imre Renji nicht: "Natürlich ist es ein wichtiges Spiel, aber auch danach haben wir noch acht Partien zu bestreiten, in denen wir viele Punkte holen können. Dennoch wollen wir den Negativtrend stoppen."

Personell ist für Hassel wichtig, dass Mittelfeldstratege Kevin Rudolph wieder mit an Bord ist. Ennepetal kann am Sonntag wieder auf die Dienste Kai Strohmanns zurückgreifen. Verzichten muss der TuS dafür auf Stefan Siepmann.