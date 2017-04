So langsam beginnt auch in der Regionalliga West die Transfer-Gerüchteküche zu brodeln. Das Saisonende naht und die Klubs planen bereits die neue Serie.

Es kommt nicht von ungefähr, dass einige Vereine vor allem die Situation bei Alemannia Aachen interessiert beobachten. Die Kaiserstädter spielen eine sehr gute Saison, haben aber vor kurzem auch einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist davon auszugehen, dass der Etat zur neuen Saison stark runtergefahren werden muss und der eine oder andere Spieler sich umorientieren wird.

Aktuell im Viser: Mark Depta. Der Torwart der Aachener Alemannia ist im Sommer von Fortuna Kölns U19 zu den Schwarz-Gelben gewechselt und war eigentlich als Nummer zwei hinter Pascal Nagel, der von Rot-Weiss Essen kam, eingeplant. Mittlerweile hat sich Depta zur Nummer eins im Aachener Tor gemausert und die letzten fünf Spiele bestritten. Er konnte in diesen Einsätzen positiv auf sich aufmerksam machen. Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen und der designierte Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen sowie Drittligist Preußen Münster sollen nach RS-Informationen an Depta Interesse zeigen. "Ich kenne Mark noch aus dem U-Bereich. Er ist ein sehr guter, junger Torwart. Ich glaube, dass er das auch am Freitagabend in Essen gezeigt hat", sagt Essens Sportlicher Leiter Jürgen Lucas. Er fügt hinzu: "Wir haben aber noch zwei Keeper unter Vertrag. Niclas Heimann hat ein über die Saison hinaus gültiges Papier und wird auch definitiv in der Serie 17/18 für Rot-Weiss Essen spielen. Bei Robin Heller läuft der Vertrag aus. Hier befinden wir uns in Gesprächen mit Robins Berater. Solange diese Situation nicht geklärt ist, werden wir auch keinen neuen Torwart verpflichten." Die Tendenz soll hier aber in Richtung Trennung gehen. Heller soll nach Infos dieser Redaktion zu den Bestverdienern in Essen zählen. Bekanntlich muss auch Rot-Weiss den Gürtel enger schnallen. Depta wäre hier die preisgünstigere Variante.

Ähnlich wie in der Personalie Daniel Keita-Ruel (SG Wattenscheid 09) sollen auch die Uerdinger an Depta interessiert sein. Bleibt abzuwarten, wo der umworbene 19-jährige Schlussmann letztendlich zur neuen Spielzeit unter Vertrag stehen wird. "Mark hat sich fantastisch entwickelt und damit auch das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen. Aus Respekt vor der Alemannia, möchten wir aber erst die Gespräche mit Aachen abwarten", sagt Benjamin Schunk, Deptas Berater, von der Spieleragentur "ProSoccer".