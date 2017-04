Diese Woche ist Arminia Marten zu Gast.

Es steht ein „Sechs-Punkte-Spiel“ für den VfB Günnigfeld auf dem Programm. Günnigfeld gewann das letzte Spiel und hat nun 29 Punkte auf dem Konto. Marten dagegen erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:0 als Verlierer im Duell mit Viktoria Resse hervor. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 2:2.

Der VfB Günnigfeld erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Arminia verlor in den letzten Wochen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte ein. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den bereits 43 kassierten Treffern nachhaltig zum Ausdruck kommt.

Die Offensive von Günnigfeld kommt torhungrig daher. Über zwei Treffer pro Match markiert der Gastgeber im Schnitt. Viele Auswärtsauftritte von Arminia Marten waren bislang von Erfolg gekrönt – gute Voraussetzungen für das Match beim VfB Günnigfeld. Im Tableau trennen die beiden Teams lediglich zwei Zähler. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. Mit Günnigfeld spielt Marten gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe – zumindest lässt der Blick auf die aktuelle Tabellenlage der beiden Mannschaften dies vermuten.