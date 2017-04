Der SV Sonsbeck und Mittelstürmer Daniel Beine werden am Saisonende getrennte Wege gehen.

Der 29-Jährige will sich auf seine Trainer-Laufbahn konzentrieren und wird im Nachwuchsleistungszentrum des Regionalligisten Rot-Weiss Essen arbeiten. "Wichtig ist mir, mich im Nachwuchsbereich eines Traditionsvereins als Trainer weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist dann, schnellstmöglich die A-Lizenz zu erwerben, um perspektivisch eine Jugend in der Bundesliga zu betreuen", wird Beine in der Rheinischen Post zitiert.

Zunächst soll Beine als Co-Trainer von Chefcoach Enrico Schlenitz des Essener U16-Teams fungieren.