Der Bezirksligist VfB Hüls hat die nächste Vertragsverlängerung vermeldet.

Nachdem am Mittwoch bereits Torjäger Mirko Grieß sein OK für die nächste Saison gab, legte sein Chef Am Donnerstag nach. Markus Kaya verlängerte seinen Vertrag bis 2019.

"Sehr schön, dass wir unser Konzept weiter mit Kayo tragen und entwickeln können. Das gibt uns auch das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind", erklärte ein freudig gestimmter Fußballboss Hakan Simsir.

Ex-Profi Kaya übernahm im April 2015 den VfB als Spielertrainer und schaffte mit der Mannschaft sportlich den Klassenerhalt in der Oberliga Westfalen. Auch nach dem Rückzug in die Bezirksliga blieb "Kayo" dem VfB treu und formte eine neue Mannschaft, die letzte Saison den dritten Platz in der Bezirksliga belegte. Aktuell steht die Badeweiher-Elf auf Rang 4.

Neben Kaya bleibt Werner Platzer dem VfB als Co-Trainer ebenfalls erhalten.