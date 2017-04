Im Spitzenspiel der Kreisliga A 1 im Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken siegte der 1. FC Mühlheim gegen den Duisburger FV 08 mit 3:1

Mit diesem Erfolg verkürzte Mülheim den Abstand auf den Spitzenreiter auf einen Zähler - ein echter Big Point. Mit dem Sieg bauten die Mülheimer ihre Siegesserie auf nunmehr sechs Partien aus und stehen nach wie vor auf Platz zwei in der Tabelle.

Mülheims Trainer Detlef Weides betonte: "Das war ein richtig gutes Kreisliga-A-Spiel. Es wird nicht leicht, aber ich glaube daran, dass wir die Serie noch weiter fortsetzen können."

Mülheim ging noch vor der Pause mit 2:0 in Führung. Nachdem die Gastgeber des Duisburger FV 08 nach der Halbzeit auf 1:2 verkürzen konnten, machten die Gäste in der Nachspielzeit den Deckel drauf und trafen zum 3:1-Endstand.

Der Trainer der Hausherren war mit dem Auftreten seines Teams zufrieden: "Wir haben das gemacht, was ich gefordert habe. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass sich der Schlendrian nicht einstellt. Wir müssen jedes Spiel so angehen, als ging es gegen den Tabellenführer."

Die Mülheimer bestätigten den Trend, denn: Sie liegen in der Auswärtstabelle deutlich an der Spitze, in der Heimtabelle belegen sie nur Platz elf. Trainer Weides erklärt: "Zuhause will die Mannschaft oft zu viel und agiert zu offensiv. Das führt zu vermeidbaren Gegentreffern."

Auch wenn der 1.FC Mülheim des öfteren auf der eigenen Anlage nicht ganz so souverän aufgetreten ist. glaubt Weides an den Heimsieg im kommenden Heimspiel gegen TuSpo Saarn.

Das würde die Mülheimer auch einen Schritt näher an einen möglichen Aufstieg bringen, auch wenn der Klub das nicht mehr vollständig in der eigenen Hand hat, schließlich muss man auf einen Ausrutscher der Duisburger warten. Weides gegenüber RS: "Wir werden aber alles tun, um am Ende oben zu stehen. Es sind noch 21 Punkte zu vergeben, da kann viel passieren."