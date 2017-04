Am Dienstagabend steht in der Regionalliga West ein Nachholspiel auf dem Programm: Die Sportfreunde Siegen empfangen ab 19.30 Uhr Borussia Dortmund II im Leimbachstadion.

Dreimal wurde das Spiel bereits abgesagt, im vierten Anlauf soll die Partie über die Bühne gehen. "Es wird auch langsam Zeit", sagt Daniel Farke, Trainer des BVB II.

Zeit wird es auch wieder für einen Dortmunder Sieg. Lange war der Borussia-Nachwuchs ungeschlagen. Doch auf die erste Saisonniederlage am 17. März in Wuppertal folgte eine Ergebnis-Krise. Die letzten drei Begegnungen verlor die Farke-Elf und kassierte sieben Gegentore. Farke: "Das ist für unsere Mannschaft eigentlich ungewöhnlich. Wir haben ja die beste Abwehr der Liga. Aber aktuell läuft alles gegen uns. Solche Phasen gibt es im Fußball. Da müssen wir jetzt durch. Wir werden schon in Siegen versuchen wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen."

Bis auf Sören Dieckmann und Lars Dietz, für den die Saison nach einem Syndesmosebandriss bereits gelaufen ist, kann Farke in Siegen aus dem Vollen schöpfen.