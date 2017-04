FC Iserlohn trug einen knappen 1:0-Erfolg davon.

Den großen Hurra-Stil ließ der Gastgeber vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel hatte Iserlohn bei TuS 05 Sinsen mit 3:0 für sich entschieden.

Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem FCI und Sinsen aus.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, FC Iserlohn zu besiegen. Iserlohn sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon zwölf vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition des FCI aus und bringt eine Verbesserung auf Platz vier ein. Mit beeindruckenden 63 Treffern stellt FC Iserlohn den besten Angriff der Verbandsliga Westfalen 2.

In den letzten fünf Spielen war für TuS 05 noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte der Gast ein. Trotz der Niederlage behält TuS 05 Sinsen den sechsten Tabellenplatz. Als Nächstes steht für Iserlohn eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen SV Brackel. Sinsen empfängt – ebenfalls am Sonntag – Mengede 08/20.