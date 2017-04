Die SpVgg Horsthausen und Phönix Bochum trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Der vermeintlich leichte Gegner war Bochum mitnichten. Der Gast kam gegen Horsthausen zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte die SpVgg Horsthausen bei Phönix mit 3:2 für sich entschieden.

Am Ende trennten sich Horsthausen und Phönix Bochum schiedlich-friedlich.

Bei der SpVgg Horsthausen greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 30 Gegentoren stellt der Gastgeber die beste Defensive der Bezirksliga Westfalen 10.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Bochum in der Tabelle auf Platz sieben. Die Offensivabteilung des Aufsteigers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 71-mal zu. Horsthausen ist nun seit zwölf Spielen, Phönix seit sechs Partien unbesiegt. Vor heimischem Publikum trifft die SpVgg Horsthausen am nächsten Sonntag auf den SSV/FCA Rotthausen, während Phönix Bochum am selben Tag den SC Weitmar 45 in Empfang nimmt.