Fortuna Herne kam am Sonntag zu einem 4:1-Erfolg gegen den SSV/FCA Rotthausen.

An der Favoritenstellung ließ Herne keine Zweifel aufkommen und trug gegen Rotthausen einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte sich der SSV/FCA Rotthausen als keine große Hürde erwiesen und mit 0:4 verloren.

Am Ende punktete die Fortuna dreifach bei Rotthausen.

Die Situation beim SSV/FCA Rotthausen bleibt angespannt. Gegen Fortuna Herne kassierte man bereits die sechste Niederlage in Serie. Rotthausen sammelt weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 20 zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Nach der klaren Pleite gegen Herne steht der SSV/FCA Rotthausen mit dem Rücken zur Wand. 20:73 – das Torverhältnis von Rotthausen spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte die Fortuna endlich wieder einmal drei Punkte. Für den Gast geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Herner präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 75 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Fortuna Herne. Am Sonntag muss der SSV/FCA Rotthausen bei der SpVgg Horsthausen ran, zeitgleich wird Herne vom FC Altenbochum in Empfang genommen.