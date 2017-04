Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Firtinaspor Herne und die SF Bochum-Linden mit 2:2.

Bochum-Linden zog sich gegen Herne achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel bei der SF Bochum-Linden hatte Firtinaspor schlussendlich mit 1:0 gewonnen.

Letzten Endes wurde in der Begegnung von Firtinaspor Herne mit Bochum-Linden kein Sieger gefunden.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Herne deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der Gastgeber in diesem Ranking auf. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der Aufsteiger in der Tabelle auf Platz neun. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Firtinaspor im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 43 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Landesliga Westfalen 3.

Seit vier Spielen wartet die SF Bochum-Linden schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile elf zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Der Tabellenletzte bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 15. Am Donnerstag empfängt Bochum-Linden den SV Sodingen.