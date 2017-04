Obwohl der KFC Uerdingen am Sonntag in der Oberliga Niederrhein nicht spielte, geht der Tabellenführer als großer Gewinner des Spieltags hervor. Denn Verfolger SpVg Schonnebeck patzte.

Dass es schwierig werden würde, wusste Spvg-Coach Dirk Tönnies schon vor dem Spiel. Nach dem Highlight gegen den KFC wurde den "Schwalben" an der Sandstraße in Monheim wieder Hausmannskost vorgelegt. Die schmeckte den Essenern so gar nicht. Der Tabellenzweite verlor bei den Sportfreunden Baumberg mit 1:3 (1:2) und kann den Aufstieg in die Regionalliga damit endgültig vergessen.

Vor 130 Besuchern im MEGA-Stadion waren es die Baumberger, die über 90 Minuten frech und munter nach vorne spielten. Robin Hömig steuerte mit seinen Treffern 17 und 18 ordentlich dazu bei und bleibt somit ganz oben auf der Torjägerliste am Niederrhein.

"Wir konnten den Hebel nicht umlegen. Ich habe immer davor gewarnt, dass es nach dem Uerdingen-Spiel enorm schwer werden würde. Der letzte Tick, die letzten fünf bis zehn Prozent haben gefehlt", ärgerte sich Tönnies zurecht über die unerwartete Pleite in Monheim. "Durch schwere, individuelle Fehler haben wir uns selbst bestraft. Der letzte Tick hat gefehlt. Baumberg war nicht besser, wir haben einfach zu schlecht gespielt", fasste der Gästetrainer die 90 Minuten zusammen.

Auch sein Kapitän blies ins gleiche Horn: "Wir sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen. Die Einstellung hat gefehlt und wir haben somit zurecht verloren", sah Matthias Bloch die Niederlage nüchtern. "Wir sind top-motiviert aus der Halbzeit gekommen und kassieren dann direkt das 1:3", sah der zukünftige Dellwiger die Schlüsselszene unmittelbar nach Wiederanpfiff. "Das Spiel müssen wir schnell abhaken. Insgesamt ist es eine gute Saison für uns", blickte Bloch direkt nach vorne.

Ganz anders sah die Gefühlslage natürlich bei Salah El Halimi aus. "Wir haben uns schon vor der Partie etwas ausgerechnet. Meine Jungs haben klasse gekämpft und endlich hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Wir haben schon von Beginn an versucht, das Aufbauspiel der Essener zu unterbinden", so der Trainer der Baumberger. Das taktische Verhalten lobte El Halimi zudem und betonte, dass die nächsten zwei Partien in Kapellen und gegen Cronenberg entscheidend sein könnten. Der Sieg gegen den Favoriten aus Schonnebeck ließ den Großteil der Besucher in Monheim bereits jetzt mit einem guten Gefühl nachhause gehen.