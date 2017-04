Zum Schluss hieß das Ergebnis im Spiel zwischen der SuS Kaiserau und dem VfL Kamen 3:2.

Kaiserau wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht. Am Ende behielt die SuS Kaiserau gegen Kamen die Oberhand.

Seit neun Begegnungen hat Kaiserau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die drei Zähler katapultieren den Gastgeber in der Tabelle auf Platz fünf.

In den letzten fünf Begegnungen holte der VfL Kamen insgesamt nur vier Zähler. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz zehn. Kommende Woche tritt die SuS Kaiserau beim BV Brambauer-Lünen an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt Kamen Heimrecht gegen den SC Husen Kurl.