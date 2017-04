Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Viktoria Kirchderne und dem BV Brambauer-Lünen, die mit 2:1 endete.

Die Experten wiesen Brambauer-Lünen vor dem Match gegen Kirchderne die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Der BV Brambauer-Lünen war im Hinspiel gegen Viktoria Kirchderne zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Mit dem Ende der Spielzeit strich Kirchderne gegen Brambauer-Lünen die Optimalausbeute ein.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Viktoria Kirchderne zu besiegen. Durch den Erfolg verbessert sich der Gastgeber im Klassement auf Platz elf. Offensiv kann dem Aufsteiger in der Bezirksliga Westfalen 8 kaum jemand das Wasser reichen, was die 50 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Trotz der überraschenden Pleite bleibt der BV Brambauer-Lünen in der Tabelle stabil. Nächster Prüfstein für Kirchderne ist der FC Roj. Brambauer-Lünen misst sich am selben Tag mit der SuS Kaiserau.