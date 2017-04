Gegen den FC Roj zeigte sich der Werner SC nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 0:2.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Roj beugen mussten. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Unter dem Strich nahm der FC Roj bei Werne einen 2:0-Auswärtssieg mit.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Werner SC noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Tabellenführer bisher 14 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Roj seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt drei Spiele ist es her. Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich der Gast in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Werne zum FC Overberge, am gleichen Tag begrüßt der FC Roj Viktoria Kirchderne vor heimischem Publikum.