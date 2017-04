Der SC Düsseldorf-West lautete hat das Oberligaspiel gegen die SSVg Velbert mit 1:0 gewonnen.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert die SSVg im Klassement weiter an Boden. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz fünf. Die Abwehr ist ein sehr gut funktionierender Mannschaftsteil von SSVg Velbert, sodass sie erst 27 Gegentore zuließ.

Drei Spiele währt bereits die Serie, in der der SC Düsseldorf-West ungeschlagen ist. Der Gast macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. Am Sonntag muss die SSVg Velbert bei TuRU Düsseldorf ran, zeitgleich wird Düsseldorf-West vom VfB 03 Hilden in Empfang genommen.